DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Kars'ta Garajda Ateş Yakılan Araç Alev Alarak Yandı

Kars Halit Paşa Mahallesi'nde saat 02.00'de aracın altında yakılan ateş alevlere sıçradı; itfaiye müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:48
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:48
Kars'ta Garajda Ateş Yakılan Araç Alev Alarak Yandı

Kars'ta Garajda Ateş Yakılan Araç Alev Alarak Yandı

Halit Paşa Mahallesi'nde gece yarısı yangın

Kars'ta, Halit Paşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda bir vatandaş, aracını soğuktan korumak amacıyla evinin garajına çekti.

Vatandaşın ifadesine göre gece saat 02.00 sıralarında aracının donmaması için garaja gelerek aracın altında ateş yaktı. Kısa süre sonra alevler araca sıçrayarak yangına neden oldu.

Yangını fark eden vatandaş, durumu itfaiye ekipleri'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars’ta altında donmasın diye ateş yakılan araç alev alarak yandı

Kars’ta altında donmasın diye ateş yakılan araç alev alarak yandı

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Klima Yangını Korkuttu: Kemal Şuberi İlkokulu'nda Bir Sınıf Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kars'ta Yaklaşık 15 At Ayaklarından Vuruldu
3
Metro Kazasında Ölen 22 Yaşındaki Berkay Uyar Samsun’da Toprağa Verildi
4
İnegöl'de çakarlı araçla polisten 5 km kaçış: Sürücüye 173 bin 292 TL ceza
5
Eskişehir'de Yarış Faciası: 3 Kişi Öldü, Sürücü Adliyeye Sevk Edildi
6
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı
7
Hatay'da öğrenci servisi zeytinliğe uçtu: 5 yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları