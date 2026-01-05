Kars'ta Garajda Ateş Yakılan Araç Alev Alarak Yandı

Halit Paşa Mahallesi'nde gece yarısı yangın

Kars'ta, Halit Paşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda bir vatandaş, aracını soğuktan korumak amacıyla evinin garajına çekti.

Vatandaşın ifadesine göre gece saat 02.00 sıralarında aracının donmaması için garaja gelerek aracın altında ateş yaktı. Kısa süre sonra alevler araca sıçrayarak yangına neden oldu.

Yangını fark eden vatandaş, durumu itfaiye ekipleri'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

