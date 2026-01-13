Kars’ta Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Kar yağışı ve şiddetli tipi, Kars’ın birçok noktasında etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor, ekipler bölgelerde yoğun çalışma yürütüyor.

Arpaçay’da mahsur kalan araç kurtarıldı

Arpaçay ilçesinde seyir halindeki bir araç, yoğun karla kaplı yolda kayarak yol kenarında oluşan kar birikintisine saplandı. Sürücünün ihbarı üzerine Özel İdare karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi ve gönderilen iş makinesiyle mahsur kalan araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

Boğatepe-Göle yolunda kayan tır trafiği kapattı

Kars-Boğatepe Göle kara yolunda tipi ve kar yağışı nedeniyle kayan bir tır, yolu ulaşıma kapattı. Bölgeye intikal eden karla mücadele ekipleri hem yolu açma çalışmalarını yürüttü hem de kayan tırı çekerek kurtardı. Yol, kısa süreli trafiğe kapatıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer sürücüleri uyardı

Kars’ın yüksek kesimlerinde kar ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği bildirildi. Yetkililer sürücüleri zincirsiz ve tedbirsiz şekilde yola çıkmamaları ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

