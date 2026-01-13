Kars’ta Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Kars’ta yoğun kar ve tipi ulaşımı zorlaştırdı; Arpaçay’da mahsur araç kurtarıldı, Boğatepe-Göle yolunda kayan tır kısa süre trafiği kapattı. Yetkililer sürücüleri uyardı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:52
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:53
Kar yağışı ve şiddetli tipi, Kars’ın birçok noktasında etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor, ekipler bölgelerde yoğun çalışma yürütüyor.

Arpaçay’da mahsur kalan araç kurtarıldı

Arpaçay ilçesinde seyir halindeki bir araç, yoğun karla kaplı yolda kayarak yol kenarında oluşan kar birikintisine saplandı. Sürücünün ihbarı üzerine Özel İdare karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi ve gönderilen iş makinesiyle mahsur kalan araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

Boğatepe-Göle yolunda kayan tır trafiği kapattı

Kars-Boğatepe Göle kara yolunda tipi ve kar yağışı nedeniyle kayan bir tır, yolu ulaşıma kapattı. Bölgeye intikal eden karla mücadele ekipleri hem yolu açma çalışmalarını yürüttü hem de kayan tırı çekerek kurtardı. Yol, kısa süreli trafiğe kapatıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer sürücüleri uyardı

Kars’ın yüksek kesimlerinde kar ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği bildirildi. Yetkililer sürücüleri zincirsiz ve tedbirsiz şekilde yola çıkmamaları ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

