Kars'ta Tipi Nedeniyle Kara Saplanan Araçlar Traktör ve İş Makinesiyle Kurtarıldı

Kars'ta kara saplanan araçlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Karsın Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu çok sayıda araç yoldan çıkarak şarampole düştü.

Kurtarma çalışmalarına köylüler yetişti

Bölgedeki köylerde traktör ve iş makinesi bulunan vatandaşlar, yolda kalan sürücülere müdahale ederek aracları kurtardı. Şarampole düşen 2 otomobil traktörlerle, 1 minibüs ise iş makinesiyle çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yoğun tipinin etkili olduğu güzergâhlarda, vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde olası daha büyük mağduriyetler önlendi.

İlginç kurtarma: Motor bölümündeki kedi

Akyaka ilçesinde bir hafif ticari aracın motor kısmına sığınmış olan bir kedi, sürücünün dikkati sayesinde sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay, kara ulaşımda yaşanan güçlüklerin yanı sıra küçük canların da yardım beklediğini gösterdi.

Yetkililer vatandaşları hava ve yol koşullarına göre tedbirli olmaya çağırdı.

