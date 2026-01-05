Kars'ta Yaklaşık 15 At Ayaklarından Vuruldu

Üçbölük köyü arazisinde bulunan at sürüsü yaralı halde bulundu

Kars'ta karla kaplı arazide yaralı halde bulunan atlar, hayvan sahipleri ve köylülerde büyük şaşkınlık ve üzüntü yarattı.

Merkeze bağlı Üçbölük köyü arazisinde karşılaşılan manzara, bölgedeki hayvan sahiplerini derinden sarstı. İddiaya göre Merkez Alaca köyüne ait bir süredir karlı arazide yakalanamayan at sürüsü, Üçbölük köyü sınırları içinde bulundu.

Hayvan sahipleri durumu hemen jandarmaya bildirdi. Yapılan ilk incelemelerde atların ayak bölgelerinde yaralar ve kan kaybı olduğu görüldü.

Hayvan sahipleri, at sürüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldığını ve özellikle ayak kısımlarının hedef alındığını iddia etti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı; yaşanan durumla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yaralı atlar sahipleri tarafından ahırlara götürülerek koruma altına alındı. Sürü içerisinde yaklaşık 15 atın benzer şekilde yaralandığı belirtildi.

Hayvan sahipleri ve köylüler, olayın aydınlatılmasını ve sorumluların bir an önce tespit edilmesini istedi; yetkililerden hem hayvanların güvenliği hem de benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ettiler.

