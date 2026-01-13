Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Savcıdan Hakime Silahlı Saldırı

Olayın Detayları

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde saat 13:15 sıralarında meydana gelen olayda, Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı M.Ç.K., 23. Ceza Dairesi'nde üye hakime A. K. Y.'yi makam odasında, aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu silahla yaraladı.

Yaralı hakim, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumunun şu an için iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından adliyeye çok sayıda polis sevk edildi; ekipler olay yeri inceleme çalışmaları yürütüyor.

