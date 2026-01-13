Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Silahlı Saldırı: Savcı Hakimi Yaraladı

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde silahlı saldırı

Savcı M.Ç.K., üye hakim A.K.'yı makam odasında yaraladı

Olay, saat 13:15 sıralarında Kartal Bölge Adliye Mahkemesinde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı M.Ç.K., 23. Ceza Dairesi'nde üye hakim A.K.'yı aralarında yaşanan anlaşmazlık sonucu makam odasında silahla yaraladı.

Yaralı hakim, acil olarak Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, hakimin durumunun şu an için iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından adliyeye çok sayıda polis sevk edildi; ekipler olay yeri incelemesi başlattı. Soruşturma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.

