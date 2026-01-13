Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Silahlı Saldırı: Savcı M.Ç.K., Hakime A.K.'yı Yaraladı

Olayın Detayları

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli savcı M.Ç.K., 13:15 sıralarında üye hakime A.K.'yı makam odasında silahla yaraladı.

Olay, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Saldırganın Anadolu Adliyesi’nde görevli olduğu ve olayın 23. Ceza Dairesi üyesi hakim ile aralarında yaşanan anlaşmazlık sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Hastane ve Güvenlik Önlemleri

Yaralanan üye hakim Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; yetkililer hakimin durumunun şu an için iyi olduğunu açıkladı.

Adliyeye çok sayıda polis sevk edildi; ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.

