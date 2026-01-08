Kartal'da Çatı Katı Yangını: İtfaiye Hızlı Müdahale Etti

Kartal Orta Mahalle Cebesoy Sokak'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Orta Mahalle Cebesoy Sokak'ta panik

Kartal Orta Mahalle Cebesoy Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve mahallede paniğe yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında binada maddi hasar meydana geldi; ancak can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

