Kartepe'de cinayet davası: Sanığın eşi 'Maktul beni ısrarla mesajla rahatsız etti'

Kartepe'de cinayet davasında tanık beyanları sürüyor

Olay

Olay, 29 Mart 2025 günü saat 23.00 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Caddesi üzerindeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Ş. ile Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34) ve ağabeyi Halil İbrahim Osmanoğlu arasında çıkan tartışma büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hikmet Ş., belinden çıkardığı silahla 3 el ateş etti. Kurşunlara hedef olan Hasan Hüseyin Osmanoğlu göğsünden vurularak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Hikmet Ş. daha sonra yakalandı.

Soruşturma ve gözaltılar

Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayla bağlantılı olarak Hikmet Ş. ile birlikte A.A. ve E.Ç. yakalandı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece A.A. ve E.Ç. adli kontrolle serbest bırakılırken, Hikmet Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dava dosyasındaki iddialar

Dava dosyasına yansıyan iddialara göre, sanığın eşinin yemek siparişi getiren maktul Hasan Hüseyin Osmanoğlu ile ödeme sırasında paraların üzerine duygusal ve rahatsız edici notlar yazdığı öne sürüldü. Maktulün bu durumdan rahatsız olduğu, karşılık vermediği ve bunun üzerine sanığın Osmanoğlu’nu takip ederek bölgeyi terk etmesi yönünde uyarılarda bulunduğu iddia edildi.

Duruşma ve tanık anlatımı

Duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Tutuklu sanık Hikmet Ş. hakkında 'Haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın eşi Fatma Ş., maktulle sosyal medya üzerinden gelen istek ve mesajla tanıştığını, maktulün kendisini ısrarla mesajlayıp aradığını ancak kendisinin karşılık vermediğini söyledi.

Fatma Ş. beyanında şunları belirtti: 'Maktul bana sürekli mesaj atıyordu ancak karşılık vermedim. En son bana telefon numaramı mesaj olarak atınca numaramı nereden bulduğunu sordum, o ise 'Esnaf sırrı' dedi. Çocuklar eve yemek siparişi verirken numarayı oradan almış. Ben maktule bu mesaj dışında cevap vermedim. Maktul sürekli aramaya devam etti. Kendisi ile ilişkimiz olmadı. Aramasından rahatsız oluyordum.'

Fatma Ş. ayrıca kapıyı uygunsuz kıyafetle karşıladığı ve paraların üstüne not yazdığı yönündeki iddiaları reddettiğini belirterek, 'Tam olarak okuma yazma bilmiyorum. Normalde sesli yazdırma uygulamasıyla mesajları yazıyorum. Gelen mesajları da tam olarak anlayamıyorum. Bu sebeple maktule mesaj yazdığım iddiasını kabul etmiyorum

Fatma Ş. eşinin son dönemde tedirgin olduğunu, takip edildiğini söylediğini ve bu nedenle plakasını değiştirdiğini, yaşananlar üzerine bir süre sığınma evine gittiğini anlattı. Ayrıca eşinin kendisini darp ettiğini kabul ettiğini ve olay günü Hikmet Ş.'nin kendisini arayıp 'Adam senin yüzünden yanlışlıkla vuruldu' dediğini aktardı.

Sanığın savunması ve mahkeme kararı

Tutuklu sanık Hikmet Ş. ilk celse verdiği savunmada, eşinin uzun süre bilinmeyen bir numarayla görüştüğünü fark ettiğini, araştırınca numaranın maktule ait olduğunu öğrendiğini ve olay günü bu nedenle Osmanoğlu ile konuştuğunu belirtti. Sanık, maktulün eşini aradığını kabul ettiğini ve tartışmada çıkan arbede sırasında silahın korkutma amacıyla çıkarıldığını, ateşin bu arbede sırasında gerçekleştiğini öne sürdü.

Sanığın bir diyeceğinin olmadığı ve avukatların süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Cinayet davasında sanığın eşi: "Maktul beni rahatsız ediyordu, ısrarla mesaj atıyordu"