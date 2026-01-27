Kartepe'de cinayet davası: Sanığın eşi 'Maktul beni rahatsız ediyordu' dedi

Olayın gelişimi

Olay, 29 Mart 2025 günü saat 23.00 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Caddesi’ndeki parkta meydana geldi. İddialara göre, Hikmet Ş. ile Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34) ve ağabeyi Halil İbrahim Osmanoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Hikmet Ş., belinden çıkardığı silahla 3 el ateş etti. Kurşunlardan göğsünden vurulan Hasan Hüseyin Osmanoğlu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Hikmet Ş. olay yerinden kaçtı.

Yakalanma ve tutuklama

Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatarak, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Hikmet Ş. ile A.A. ve E.Ç.'yi yakaladı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi; A.A. ve E.Ç. adli kontrolle serbest bırakılırken, Hikmet Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dava dosyasındaki iddialar

Dava dosyasına yansıyan iddialarda, sanığın eşinin sipariş getiren maktul Hasan Hüseyin Osmanoğlu'na ödeme yaparken paraların üzerine duygusal ve rahatsız edici notlar yazdığı öne sürüldü. Maktulün bu durumdan rahatsız olduğu, karşılık vermediği ve bunun üzerine sanığın Osmanoğlu'nu takip ederek bölgeyi terk etmesi yönünde uyarılarda bulunduğu iddia edildi.

Duruşmada tanık beyanları

Duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tanık olarak dinlenen sanığın eşi Fatma Ş., maktulle sosyal medya üzerinden gelen istek ve mesajlarla tanıştığını belirterek, "Maktul bana sürekli mesaj atıyordu ancak karşılık vermedim. En son bana telefon numaramı mesaj olarak atınca numaramı nereden bulduğunu sordum, o ise 'Esnaf sırrı' dedi. Çocuklar eve yemek siparişi verirken numarayı oradan almış. Ben maktule bu mesaj dışında cevap vermedim. Maktul, sürekli aramaya devam etti. Kendisi ile ilişkimiz olmadı. Aramasından rahatsız oluyordum. Eşim durumumdan şüphelendi, ancak kendisine söylemedim. Engellenenler kısmında maktulün numarasını bulmuş" dedi.

Fatma Ş. ayrıca, "Yemek siparişini getiren maktule karşı kapıyı uygunsuz kıyafetle karşıladığım iddiasını kabul etmiyorum. Paranın üstüne notlar yazdığımı da kabul etmiyorum. Tam olarak okuma yazma bilmiyorum. Normalde sesli yazdırma uygulamasıyla mesajları yazıyorum. Gelen mesajları da tam olarak anlayamıyorum. Bu sebeple maktule mesaj yazdığım iddiasını kabul etmiyorum." diye konuştu.

Tanık, eşinin son zamanlarda tedirgin olduğunu ve takip edildiğini söylediğini, hatta plakasını değiştirdiğini ve kendisinin olaylar üzerine bir süre sığınma evine gittiğini aktardı. Fatma Ş., eşinin kendisini darp ettiğini kabul ettiğini ve olay günü Hikmet'in kendisini arayıp "Adam senin yüzünden yanlışlıkla vuruldu" dediğini bildirdi.

Sanığın savunması

Tutuklu sanık Hikmet Ş. ilk celse yaptığı savunmada, eşinin uzun süredir bilinmeyen bir numarayla görüştüğünü fark ettiğini, numaranın sahibini sorduğunda eşinin sığınma evine gittiğini söylediğini belirtti. Araştırması sonucu numaranın Hasan Hüseyin Osmanoğlu'na ait olduğunu öğrendiğini, olay günü Osmanoğlu ile konuştuğunu ve maktulün eşini aradığını kabul ettiğini, tartışma sırasında çıkan arbede sonucu silahın ateş aldığını iddia etti.

Mahkeme süreci

Duruşmada sanığın bir diyeceğinin olmadığı belirtilmesi ve avukatların süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Sanık hakkında "Haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla yargılama sürüyor.

