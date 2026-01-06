Kartepe’de Zabıta Market Denetiminde Tarihi Geçmiş Ürünler Toplandı

Kartepe’de zabıta ekipleri raflardaki tarihi geçmiş ürünleri topladı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılının ilk denetimleri kapsamında zincir marketler ve yerel işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde raflarda unutulan ve son kullanma tarihi geçtiği belirlenen ürünlere el konularak, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Hangi ürünler toplandı?

Ekiplerin tespitlerine göre özellikle süt ürünleri ve ambalajlı paket gıdalar arasında son kullanma tarihi geçen ürünler bulundu. Toplanan ürünler, halk sağlığını koruma amacıyla gerekli prosedürlere uygun şekilde saklandı.

Fiyat etiketi ve kasa fiyatı kontrolleri

Denetimler sırasında reyonlardaki etiket fiyatları ile kasa fiyatları tek tek karşılaştırıldı. Yapılan kontrollerde; raf ve kasa fiyatı arasında uyumsuzluk, fahiş fiyat uygulaması veya mevzuata aykırı hareket tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Tespit edilen usulsüzlükler, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğüne bildirildi.

Denetimler sürecek, vatandaşlara uyarı

Belediye yetkilileri denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini belirtti ve vatandaşları alışveriş yaparken son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

