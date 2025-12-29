Kastamonu-Araç Karayolunda Yolcu Otobüsü Kara Saplandı

Kastamonu’da yoldan çıkan yolcu otobüsü kara saplandı. Olay, Kastamonu-Araç karayolunda kar ve tipi sebebiyle meydana geldi.

Kendine Yardım Edilemeyen Otobüs Vinçle Kurtarıldı

Karda mahsur kalan yolcu otobüsündeki yolcular, bölgeye sevk edilen başka bir araç ile tahliye edildi. Otobüs daha sonra vinç yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Yolda Kapanma ve Ek Olay

Kurtarma çalışması sırasında yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Ayrıca bir minibüsün kayarak şarampolde kara saplandığı bildirildi.

Kastamonu’da yoldan çıkan yolcu otobüsü kara saplandı