Kastamonu-Araç Karayolunda Yolcu Otobüsü Kara Saplandı

Kastamonu-Araç karayolunda kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkan yolcu otobüsü kara saplandı; yolcular tahliye edildi, otobüs vinçle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:50
Kastamonu’da yoldan çıkan yolcu otobüsü kara saplandı. Olay, Kastamonu-Araç karayolunda kar ve tipi sebebiyle meydana geldi.

Kendine Yardım Edilemeyen Otobüs Vinçle Kurtarıldı

Karda mahsur kalan yolcu otobüsündeki yolcular, bölgeye sevk edilen başka bir araç ile tahliye edildi. Otobüs daha sonra vinç yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Yolda Kapanma ve Ek Olay

Kurtarma çalışması sırasında yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Ayrıca bir minibüsün kayarak şarampolde kara saplandığı bildirildi.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

