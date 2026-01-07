Kastamonu'da DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonunda 1 kişi yakalandı ve gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:40
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri ortak çalışma yürüttü

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında yapılan çalışmada 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu polisi tarafından gerçekleştirilen müdahalenin detaylarına ilişkin resmi kaynaklardan bilgi verilmeye devam ediliyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

