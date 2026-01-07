Kastamonu'da DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

Kastamonu'da DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri ortak çalışma yürüttü
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında yapılan çalışmada 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kastamonu polisi tarafından gerçekleştirilen müdahalenin detaylarına ilişkin resmi kaynaklardan bilgi verilmeye devam ediliyor.
