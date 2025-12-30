DOLAR
Kastamonu'da DEAŞ Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda il merkezinde 3, İhsangazi'de 1 adrese eş zamanlı baskın yapıldı; 3 ikamet ve 1 iş yerinde arama yapıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:56
Operasyon Detayları

Kastamonu'da düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında il merkezinde 3, İhsangazi ilçesinde 1 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aramalarda 3 ikamet ve 1 iş yeri incelenirken, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KASTAMONU'DA DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

