Kastamonu'da DEAŞ Operasyonu: 4 Gözaltı
Operasyon Detayları
Kastamonu'da düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında il merkezinde 3, İhsangazi ilçesinde 1 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aramalarda 3 ikamet ve 1 iş yeri incelenirken, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
