Kastamonu'da Durdurulan Araçta 21,65 Gram Sentetik Kannobinoid Ele Geçirildi — O.G. Tutuklandı

Tosya'da D100 karayolunda durdurulan araçta yapılan aramada 21,65 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi; şüpheli O.G. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 20:17
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 20:17
Operasyon ve Sonrası

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucuya karşı yürüttükleri kararlı çalışmalar kapsamında bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince, D100 karayolu üzerinde durdurulan araç ve araç içindeki üç şahıs üzerinde yapılan aramada, net ağırlığı 21,65 gram sentetik kannobinoid hammaddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.G. tutuklandı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

