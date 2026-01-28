Kastamonu'da Durdurulan Araçta 21,65 Gram Sentetik Kannobinoid Ele Geçirildi — O.G. Tutuklandı

Kastamonu'da Durdurulan Araçta 21,65 Gram Sentetik Kannobinoid Ele Geçirildi

Operasyon ve Sonrası

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucuya karşı yürüttükleri kararlı çalışmalar kapsamında bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince, D100 karayolu üzerinde durdurulan araç ve araç içindeki üç şahıs üzerinde yapılan aramada, net ağırlığı 21,65 gram sentetik kannobinoid hammaddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.G. tutuklandı.

