UMKE karlı yolları aşıp Nizip'te doğum sancısı çeken kadına yetişti

Alahacı Mahallesi'nde seferberlik

Gaziantep’in Nizip ilçesi kırsal Alahacı Mahallesinde doğum sancısı başlayan 40 haftalık hamile Sevim Ateş, yoğun kar yağışı ve karla kapanan yollar nedeniyle köyden çıkarılamadı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen yol açma ekipleri ile birlikte görevlendirilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), zorlu hava ve yol koşullarına rağmen bölgeye ulaştı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu köye giren sağlık personeli, Ateş'e ilk müdahaleyi yaptı.

Köyde yapılan müdahalenin ardından hasta, ekipler tarafından alınarak güzergah üzerinde hazır bekleyen ambulansa teslim edildi ve Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, hamile kadının genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olay, kış şartlarında sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasının önemini bir kez daha ortaya koydu; UMKE ve sağlık ekiplerinin zamanındaki müdahalesi hayat kurtarıcı rol oynadı.

