UMKE karlı yolları aşıp Nizip'te doğum sancısı çeken kadına yetişti

Nizip'te 40 haftalık hamile Sevim Ateş, karlı yollar nedeniyle köyde mahsur kalınca UMKE ekipleri müdahale edip Gaziantep Şehir Hastanesi'ne yetiştirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:44
Alahacı Mahallesi'nde seferberlik

Gaziantep’in Nizip ilçesi kırsal Alahacı Mahallesinde doğum sancısı başlayan 40 haftalık hamile Sevim Ateş, yoğun kar yağışı ve karla kapanan yollar nedeniyle köyden çıkarılamadı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen yol açma ekipleri ile birlikte görevlendirilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), zorlu hava ve yol koşullarına rağmen bölgeye ulaştı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu köye giren sağlık personeli, Ateş'e ilk müdahaleyi yaptı.

Köyde yapılan müdahalenin ardından hasta, ekipler tarafından alınarak güzergah üzerinde hazır bekleyen ambulansa teslim edildi ve Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, hamile kadının genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olay, kış şartlarında sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasının önemini bir kez daha ortaya koydu; UMKE ve sağlık ekiplerinin zamanındaki müdahalesi hayat kurtarıcı rol oynadı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

