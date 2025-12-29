Şanlıurfa’da Tahliye Kanalına Uçan Otomobilde 3 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Şanlıurfa’da tahliye kanalına devrilen otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp sürücünün aranması devam ediyor.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre okulların tatil olduğunu öğrenen baba Halil Gündüz, çocuklarını ve yeğenlerini Şanlıurfa merkezde yatılı kaldıkları okuldan alıp evine götürmek için yola çıktı. Evine yaklaşırken, kar nedeniyle kayganlaşan yol nedeniyle otomobilin direksiyon hakimiyeti kayboldu ve araç tahliye kanalına devrildi.

Kazada otomobilde bulunan bazı kişiler kendi imkanlarıyla kurtulurken, baba Halil Gündüz ile oğlu Ali Gündüz, yeğenleri Ömer Gündüz ve Mustafa Gündüz suya gömülen araçtan çıkamadı.

Kurtarma ve arama çalışmaları

Bölgeye sevk edilen dalgıç polis, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması yürüttü. Ekiplerin yaptığı çalışmayla otomobile ulaşılırken, halat bağlanıp vinç yardımıyla çıkartılan araç içerisinde sürücüye ulaşılamadı. Çalışmalar sonucunda oğlu Ali Gündüz ile yeğenleri Ömer Gündüz ve Mustafa Gündüz’ün cesetlerine ulaşıldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerinde yaptığı açıklamada üç kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve kayıp sürücüyü arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

