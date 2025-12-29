DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,57 0,09%
ALTIN
6.099,76 2,43%
BITCOIN
3.749.937,1 0,31%

Şanlıurfa’da Tahliye Kanalına Uçan Otomobilde 3 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Şanlıurfa Harran'da tahliye kanalına devrilen otomobilde 3 kişinin cesedi bulundu; kayıp sürücüyü arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:13
Şanlıurfa’da Tahliye Kanalına Uçan Otomobilde 3 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Şanlıurfa’da tahliye kanalına devrilen otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp sürücünün aranması devam ediyor.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre okulların tatil olduğunu öğrenen baba Halil Gündüz, çocuklarını ve yeğenlerini Şanlıurfa merkezde yatılı kaldıkları okuldan alıp evine götürmek için yola çıktı. Evine yaklaşırken, kar nedeniyle kayganlaşan yol nedeniyle otomobilin direksiyon hakimiyeti kayboldu ve araç tahliye kanalına devrildi.

Kazada otomobilde bulunan bazı kişiler kendi imkanlarıyla kurtulurken, baba Halil Gündüz ile oğlu Ali Gündüz, yeğenleri Ömer Gündüz ve Mustafa Gündüz suya gömülen araçtan çıkamadı.

Kurtarma ve arama çalışmaları

Bölgeye sevk edilen dalgıç polis, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması yürüttü. Ekiplerin yaptığı çalışmayla otomobile ulaşılırken, halat bağlanıp vinç yardımıyla çıkartılan araç içerisinde sürücüye ulaşılamadı. Çalışmalar sonucunda oğlu Ali Gündüz ile yeğenleri Ömer Gündüz ve Mustafa Gündüz’ün cesetlerine ulaşıldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerinde yaptığı açıklamada üç kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve kayıp sürücüyü arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

ŞANLIURFA'NIN HARRAN İLÇESİNDE, TAHLİYE KANALINA DEVRİLEN OTOMOBİL VE İÇERİSİNDEKİ 3 ÇOCUĞUN...

ŞANLIURFA'NIN HARRAN İLÇESİNDE, TAHLİYE KANALINA DEVRİLEN OTOMOBİL VE İÇERİSİNDEKİ 3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI. KAYIP SÜRÜCÜYÜ ARAMA ÇALIŞMALARI İSE DEVAM EDİYOR.

ŞANLIURFA'NIN HARRAN İLÇESİNDE, TAHLİYE KANALINA DEVRİLEN OTOMOBİL VE İÇERİSİNDEKİ 3 ÇOCUĞUN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Merzifon'da demir korkuluğa saplanan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
2
Niğde'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
3
Palandöken Geçidi'nde Karla Mücadele: Erzurum-Tekman Yolunda Zorlu Mesai
4
Giresun'da Gençlik Merkezi Yangını: Bina Kullanılamaz Hale Geldi
5
Şırnak’ta Kar Alarmı: Polis Mahsur Kalan Vatandaşları Güvenle Ulaştırdı
6
Zonguldak-Ankara D-750'de Kar: Yeniçağa-Mengen Arası Trafik Kilitlendi
7
Amasya'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı