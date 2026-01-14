Kastamonu'da kargo paketiyle sentetik ecza sevkiyatı: Sanıklara hapis cezası

Kastamonu'da 2021'de kargo ile gönderilen 2 bin 758 sentetik ecza ele geçirildi; üç sanığa 2 yıl 9 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:55
Operasyon, ele geçen miktar ve dava süreci

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında İstanbul’dan paketlenen sentetik eczaların farklı bir ürün gibi gösterilerek kargo ile Kastamonu’ya getirildiğini tespit etti. Yapılan operasyonda 2 bin 758 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.S., Y.D.H. ve Ç.Y. tutuklandı ve haklarında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İlk duruşmada, H.S. ve Ç.Y.’ye 11 yıl, Y.D.H.’ye ise 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Karara yapılan itiraz üzerine dosya istinaf tarafından bozuldu.

Yeniden görülen dava ve sanık beyanları

İstinaf kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıkan sanıklardan Ç.Y., suçlamaları reddederek beraatını talep etti ve savunmasında şunları söyledi: "Hakkımda parmak izi yok, kamera kaydı yok. Kargo üzerinde adım, soyadım ya da bana ait herhangi bir bilgi bulunmuyor. Üzerimden ya da bana ait herhangi bir yerde uyuşturucu madde de çıkmadı. Buna rağmen bu cezayı aldım".

H.S. ise savunmasında, kendisinin sadece 10 adet sentetik uyuşturucu hap satın almak istediğini, ele geçirilen diğer hapların isteği dışında gönderildiğini belirtti. Y.D.H. de beraatini talep etti.

Mahkeme kararları

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıklara verilen cezaları şu şekilde açıkladı: Ç.Y. hakkındaki karar 13 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL adli para cezası; H.S. etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 5 yıl 6 ay hapis ve 15 bin TL adli para cezası; Y.D.H. ise 2 yıl 9 ay hapis ve 7 bin 500 TL adli para cezası olarak belirlendi.

