Yozgat Yerköy’de Kaçak Alkol Operasyonu: 85 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Yozgat'ın Yerköy İlçesinde Kaçak Alkol Operasyonu

Kaçakçılık ekipleri önemli miktarda alkol ele geçirdi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak alkol ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, operasyonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yürüttü.

Operasyonda 85 litre etil alkol, 7 litre sahte alkol ve 38 adet alkol kiti ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Şüpheli Y.Y. hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

