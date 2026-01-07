Kastamonu'da Tefecilik Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
KOM ekiplerinden eş zamanlı baskın
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 11 farklı adreste eş zamanlı arama gerçekleştirildi.
Operasyonun hedefinde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "tefecilik" ve "tehdit" suçlarını işlediği değerlendirilen şahıslar vardı.
Aramalarda çok sayıda dijital materyal, POS cihazı, nakit para ve altın ele geçirildi.
Operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.
