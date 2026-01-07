Kastamonu'da Tefecilik Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da KOM ekiplerinin 11 adreste düzenlediği tefecilik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı; dijital materyal, POS cihazı, nakit ve altın ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:14
Kastamonu'da Tefecilik Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Tefecilik Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

KOM ekiplerinden eş zamanlı baskın

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 11 farklı adreste eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

Operasyonun hedefinde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "tefecilik" ve "tehdit" suçlarını işlediği değerlendirilen şahıslar vardı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal, POS cihazı, nakit para ve altın ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları