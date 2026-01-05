Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 166 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Jandarma ekipleri uyuşturucu madde ele geçirdi
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda 166 gram bonzai katkılı tütün, 1 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Konuyla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
