Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 166 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı; 166 gram bonzai katkılı tütün, 1 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:17
Jandarma ekipleri uyuşturucu madde ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 166 gram bonzai katkılı tütün, 1 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Konuyla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

