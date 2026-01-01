DOLAR
Kaymakam Neslihan Kısa Duman'dan Tercan'da yılbaşı gecesi ziyaret

Kaymakam Neslihan Kısa Duman, Tercan'da yılbaşı gecesi görev başındaki emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı ve teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 08:14
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 08:14
Emniyet ve jandarmaya moral ziyareti

Erzincan’ın Tercan ilçesi Kaymakam Neslihan Kısa Duman, yılbaşı gecesi görev başında bulunan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelen Kaymakam Duman, personelin yeni yılını kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Duman, kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için görev yapan tüm personele görevlerinde başarılar diledi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

