Kaymakam Neslihan Kısa Duman'dan Tercan'da yılbaşı gecesi ziyaret

Emniyet ve jandarmaya moral ziyareti

Erzincan’ın Tercan ilçesi Kaymakam Neslihan Kısa Duman, yılbaşı gecesi görev başında bulunan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelen Kaymakam Duman, personelin yeni yılını kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Duman, kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için görev yapan tüm personele görevlerinde başarılar diledi.

