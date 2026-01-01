Vali Aydoğdu’dan Jandarma Komando Asayiş Bölüğü’ne Yeni Yıl Ziyareti

Telsiz anonsuyla tüm jandarmaya yeni yıl mesajı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve birim amirleriyle birlikte Jandarma Komando Asayiş Bölüğü'nü ziyaret ederek görev başındaki jandarma personeliyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Komando Asayiş Bölüğü personeliyle bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, ardından telsiz anonsu yaparak il genelinde görev başında bulunan tüm jandarma personeline seslendi. Yeni yıla sayılı saatler kala görevli personelle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Erzincan’ın her köşesinde vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.

Bu kış gününde, Erzincan’ın her noktasında bizlerin huzuru ve güvenliği için nöbet tutan tüm kahramanlarımızı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri yetiştiren anne ve babalarınızın ellerinden öpüyorum. Allah sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız dedi ve telsiz anonsuyla tüm jandarma teşkilatının yeni yılını kutladı.

