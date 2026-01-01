DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.764.569,23 0,03%

Vali Aydoğdu’dan Jandarma Komando Asayiş Bölüğü’ne Yeni Yıl Ziyareti

Vali Hamza Aydoğdu, Komando Asayiş Bölüğü’nü ziyaret edip telsiz anonsuyla ilde görevli tüm jandarmanın yeni yılını kutladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 08:42
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 08:42
Vali Aydoğdu’dan Jandarma Komando Asayiş Bölüğü’ne Yeni Yıl Ziyareti

Vali Aydoğdu’dan Jandarma Komando Asayiş Bölüğü’ne Yeni Yıl Ziyareti

Telsiz anonsuyla tüm jandarmaya yeni yıl mesajı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve birim amirleriyle birlikte Jandarma Komando Asayiş Bölüğü'nü ziyaret ederek görev başındaki jandarma personeliyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Komando Asayiş Bölüğü personeliyle bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, ardından telsiz anonsu yaparak il genelinde görev başında bulunan tüm jandarma personeline seslendi. Yeni yıla sayılı saatler kala görevli personelle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Erzincan’ın her köşesinde vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.

Bu kış gününde, Erzincan’ın her noktasında bizlerin huzuru ve güvenliği için nöbet tutan tüm kahramanlarımızı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri yetiştiren anne ve babalarınızın ellerinden öpüyorum. Allah sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız dedi ve telsiz anonsuyla tüm jandarma teşkilatının yeni yılını kutladı.

VALİ AYDOĞDU’DAN JANDARMA KOMANDO ASAYİŞ BÖLÜĞÜ’NE YENİ YIL ZİYARETİ

VALİ AYDOĞDU’DAN JANDARMA KOMANDO ASAYİŞ BÖLÜĞÜ’NE YENİ YIL ZİYARETİ

VALİ AYDOĞDU’DAN JANDARMA KOMANDO ASAYİŞ BÖLÜĞÜ’NE YENİ YIL ZİYARETİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da kadınlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
2
Bursa'da 2026'nın İlk Sabah Namazı Ulucami'de Kar Altında Kılındı
3
Çermik’te Karda Mahsur Kalan Ambulans, Belediye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
4
Mardin Nusaybin’de Kopan Elektrik Teli Gençlerin Üzerine Düştü — Yaralanma Yok
5
Hatay'da Karla Kaplanan Fayanslar Kaydırdı — Güvenlik Kamerası Düşme Anlarını Yakaladı
6
Çorum'da Yılbaşı Güvenliği: Bin 271 Emniyet ve Jandarma Personeli Görevde
7
Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları