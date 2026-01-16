Kaynarca'da Ev Yangını: Konak Mahallesi'nde Alt Katta Maddi Hasar

Olay ve müdahale

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'nde, yabancı uyruklu ailenin kaldığı bir evin alt katında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak evin alt katında maddi hasar meydana geldi.

İnceleme başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

SAKARYA’NIN KAYNARCA İLÇESİNDE YABANCI UYRUKLU AİLENİN KALDIĞI EVDE ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.