Kayseri'de 250 bin TL'lik hurda hırsızlığı: 2 kişi tutuklandı

Olayın Detayları

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 250 bin TL değerindeki hurdanın çalınması olayı, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olay, iş yeri yetkililerinin bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve Yakalama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, ekipler 75 saatlik kamera incelemesi yaptı ve hırsızlığı İ.E. (28) ve A.E. (22) isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

El Konulan Malzeme ve Hukuki Süreç

Yapılan aramalarda, toplam 500 kilogram hurda ve 250 bin TL değerindeki malzeme ekiplerce ele geçirildi ve eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

