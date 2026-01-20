Kayseri'de Bal Tenekelerinde 10 Kilo 250 Gram Uyuşturucu: Sanık 'Ev Almayı Teklif Ettiler'

Kayseri'de narkotik köpeği Jack, bal tenekelerine gizlenmiş 10 kilo 250 gram uyuşturucu buldu; tutuklu sanık H.A. mahkemede ev almayı teklif ettiklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:38
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, narkotik arama köpeği Jack tarafından bal tenekelerine gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı uyuşturucu madde tespit edildi. Olayla ilgili tutuklanan H.A. hakkında açılan dava, Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Operasyonun ayrıntıları

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, ildir dışından Kayseri'ye uyuşturucu getirildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçildi. Yol kontrolünde durdurulan şehirlerarası otobüste yapılan aramada, narkotik köpeği Jack bal tenekeleri içine gizlenmiş uyuşturucu maddeyi tespit etti ve olayın ardından H.A. tutuklandı.

Duruşmada sanığın savunması

Tutuklu sanık H.A., mahkemedeki savunmasında üç teneke balı uzaktan akrabası M.G.'nin kendisine verdiğini belirtti. H.A., balların İran uyruklu M.'ye ait olduğunu, bunları teslim alacaklarını söylediğini ifade etti. Ayrıca bal tenekelerinin içinde uyuşturucu madde olduğunu bilmediğini öne sürdü.

H.A. savunmasında, M.G.'nin kendisinin yakalanmasının ardından kardeşini aratarak isim söylememesi karşılığında kendisine ev almayı teklif ettiğini ve para gönderdiğini iddia etti.

Diğer tarafın beyanı ve yargılama süreci

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan M.G. ise H.A.'nın iddialarını reddetti. Gönderdiği paranın H.A.'nın kardeşinin borç istemesi nedeniyle gönderildiğini savundu.

H.A.'nın avukatı, müvekkilinin bir komplonun içinde kaldığını ve piyon olarak kullanıldığını belirterek H.A.'nın kardeşinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

