Kayseri'de Bal Tenekelerine Gizlenen 10 Kilo 250 Gram Uyuşturucu — Sanık: 'Ev Almayı Teklif Ettiler'

Kayseri'de bal tenekelerine gizlenen 10 kilo 250 gram uyuşturucu bulundu; tutuklu sanık H.A., isim vermemesi karşılığında ev teklif edildiğini ve para gönderildiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:46
Dava ve Operasyonun Ayrıntıları

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, narkotik arama köpeği Jack tarafından bal tenekeleri içine gizlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan ve tutuklanan H.A. hakkında dava açıldı.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, il dışından Kayseri'ye uyuşturucu getirildiğine dair ihbar üzerine yapılan yol kontrolünde durdurulan şehirlerarası otobüste yapılan aramada, narkotik köpeği Jack tarafından bal tenekeleri içinde 10 kilo 250 gram sıvı uyuşturucu madde tespit edildi. Olayla ilgili H.A. tutuklandı.

Mahkeme Süreci ve Sanığın Savunması

Tutuklu sanık H.A., Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savunmasında, kendisine uzaktan akrabası olduğunu söylediği M.G.'nin verdiği üç teneke balı aldığını belirtti. H.A., balların İran uyruklu M.'ye ait olduğunu ve bu kişilerin balları teslim alacağını söylediğini ifade etti.

H.A. ayrıca, bal tenekeleri içinde uyuşturucu madde olduğunu bilmediğini savunarak, M.G.'nin kendisinin yakalanmasının ardından kardeşini aratarak isimlerini söylememesi karşılığında ev almayı teklif ettiğini ve para gönderdiğini iddia etti.

SEGBİS ile duruşmaya bağlanan M.G. ise H.A.'nın iddialarını kabul etmeyerek, gönderdiği paranın H.A.'nın kardeşinin borç istemesi nedeniyle gönderildiğini belirtti.

H.A.'nın avukatı, müvekkilinin bir komplo sonucu piyon olarak kullanıldığını savunarak, H.A.'nın kardeşinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

