Kayseri’de bıçaklı kavga: 17 yaşındaki saldırgan yakalandı

Olay

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, A.B. (17) bacağından yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Çimen Sokak üzerinde gerçekleşti. Yaralanan A.B., yakınlardaki Sahabiye Mahallesi Konak Sokak üzerinde bulunan bir binaya sığınarak yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından A.B.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Şüphelinin Yakalanması

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin B.B.S. (17) olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, şüphelinin saklandığı adrese düzenlediği operasyonla B.B.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler olayla ilgili çalışmayı sürdürüyor.

