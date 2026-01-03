DOLAR
Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Kocasinan'da 1 Kişi Öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada Ş.T. tarafından bıçaklanan Ali Kemal K. hayatını kaybetti; şüpheli yakalandı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 19:19
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 19:48
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki bir binanın son katında gerçekleşti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın son katında Ş.T. (51) ile Ali Kemal K. (52) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.T., Ali Kemal K.'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ali Kemal K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ş.T., polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı binada yakalandı. Ali Kemal K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

