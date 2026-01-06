Kayseri'de camide cinayet: Sanık 'Kardeşim tahliye olunca asıl caniyi görecekler'

Kayseri'de camide namaz esnasında öldürülen Ş.T. davasında sanık Y.Ş., 'Kardeşim tahliye edildiğinde asıl caniyi görecekler' dedi; duruşma ertelendi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 21:06
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 21:50
Kayseri'de camide cinayet: Sanık 'Kardeşim tahliye olunca asıl caniyi görecekler'

Kayseri'de camide işlenen cinayette sanık bir kez daha hakim karşısında

Kayseri'de, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşusu Ş.T.'yi namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldüren sanık Y.Ş. hakkında görülen davaya devam edildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, 19 Haziran 2025 tarihinde, Selçuklu Mahallesi Kocaali Sokak'taki bir camide meydana geldi. İlk duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık Y.Ş., bu duruşmada salonda hazır bulundu.

Tanık ifadeleri

Duruşmada tanık olarak dinlenen F.T. (ölen Ş.T.'nin eşinin eşi) ifadesinde, eşinin Ş.T. yüzünden kanser olduğunu ve öldüğünü iddia etti. F.T., Y.Ş.'nin kendisine komşu olduğunu belirterek, "Kaynım Ş.T., bize de çok yaptı. Eşim kanser oldu. Beni de darp etmişliği var, aramızda davalar vardı" dedi.

Sanığın beyanı ve tehdidi

Sanık Y.Ş., önceki SEGBİS duruşmasında, 4 Temmuz 2023 tarihinde yeni doğan bir bebeğin çöp konteynerine atılması olayının faili olan Fatma T.'nin kız kardeşi olduğunu ve bu olayın ardından ailelerinin cenaze evine döndüğünü anlattı. Y.Ş., bu olayın ardından ölen Ş.T.'nin kendilerine karşı sürekli hakaret ettiğini, kendisini ve ailesini "bebek katilleri", "çocuk katilleri" diye suçladığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcılığına yönelttiği savunmasında öfkeli bir ton kullanan sanık, duruşmada şunları söyledi: "Bana cani diyorlar. Kardeşim tahliye edildiğinde o zaman caniyi görecekler". Bu ifade, kardeşine yönelik tehdit niteliğinde değerlendirildi.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, Y.Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KAYSERİ’DE ÖNCEDEN ARALARINDA HUSUMET BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN KOMŞUSUNU CAMİDE NAMAZ KILDIĞI ESNADA...

KAYSERİ’DE ÖNCEDEN ARALARINDA HUSUMET BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN KOMŞUSUNU CAMİDE NAMAZ KILDIĞI ESNADA ÖLDÜREN SANIĞIN SAVUNMASINDAKİ İFADELER KAN DONDURDU. ÖNCEKİ SAVUNMASINDA KIZ KARDEŞİNİN BEBEĞİNİ ÖLDÜREREK ÇÖP KONTEYNERİNE ATTIĞINI VE BU NEDENLE KOMŞUSUNUN KENDİLERİNE ‘BEBEK KATİLİ’ DİYEREK, TAHRİK ETTİĞİNİ SÖYLEYEN SANIK, BİR KEZ DAHA BU OLAYI HATIRLATARAK, "BANA CANİ DİYORLAR. KARDEŞİM TAHLİYE EDİLDİĞİNDE O ZAMAN CANİYİ GÖRECEKLER" DEDİ.

KAYSERİ’DE ÖNCEDEN ARALARINDA HUSUMET BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN KOMŞUSUNU CAMİDE NAMAZ KILDIĞI ESNADA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep: 'Gürültü' Gerekçesiyle Öldürülen 10 Yaşındaki Çocuğun Kararı Üst Mahkeme Bozdu
2
Taksim'de Helikopter Destekli 'Huzur İstanbul' Asayiş Denetimi
3
Mersin Bozyazı'da Elektrikli Soba Yangını: Daire Alev Alev Yandı
4
Silifke'de Kaya Duvarı Çökmesi: 20 Yaşındaki Ekrem Yamşah Hayatını Kaybetti
5
Pendik’te Oyuncak Silahlı Soygun Girişimi: L.İ. Tutuklandı
6
Adana'da müteahhidin oğlu öldürüldü, şüpheli intihar etti
7
Çanakkale'de Jandarmadan Siber Suçlara Karşı Farkındalık Çalışması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları