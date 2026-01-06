Kayseri'de camide cinayet: Sanık 'Kardeşim tahliye olunca asıl caniyi görecekler'

Kayseri'de camide işlenen cinayette sanık bir kez daha hakim karşısında

Kayseri'de, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşusu Ş.T.'yi namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldüren sanık Y.Ş. hakkında görülen davaya devam edildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, 19 Haziran 2025 tarihinde, Selçuklu Mahallesi Kocaali Sokak'taki bir camide meydana geldi. İlk duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık Y.Ş., bu duruşmada salonda hazır bulundu.

Tanık ifadeleri

Duruşmada tanık olarak dinlenen F.T. (ölen Ş.T.'nin eşinin eşi) ifadesinde, eşinin Ş.T. yüzünden kanser olduğunu ve öldüğünü iddia etti. F.T., Y.Ş.'nin kendisine komşu olduğunu belirterek, "Kaynım Ş.T., bize de çok yaptı. Eşim kanser oldu. Beni de darp etmişliği var, aramızda davalar vardı" dedi.

Sanığın beyanı ve tehdidi

Sanık Y.Ş., önceki SEGBİS duruşmasında, 4 Temmuz 2023 tarihinde yeni doğan bir bebeğin çöp konteynerine atılması olayının faili olan Fatma T.'nin kız kardeşi olduğunu ve bu olayın ardından ailelerinin cenaze evine döndüğünü anlattı. Y.Ş., bu olayın ardından ölen Ş.T.'nin kendilerine karşı sürekli hakaret ettiğini, kendisini ve ailesini "bebek katilleri", "çocuk katilleri" diye suçladığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcılığına yönelttiği savunmasında öfkeli bir ton kullanan sanık, duruşmada şunları söyledi: "Bana cani diyorlar. Kardeşim tahliye edildiğinde o zaman caniyi görecekler". Bu ifade, kardeşine yönelik tehdit niteliğinde değerlendirildi.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, Y.Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KAYSERİ’DE ÖNCEDEN ARALARINDA HUSUMET BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN KOMŞUSUNU CAMİDE NAMAZ KILDIĞI ESNADA ÖLDÜREN SANIĞIN SAVUNMASINDAKİ İFADELER KAN DONDURDU. ÖNCEKİ SAVUNMASINDA KIZ KARDEŞİNİN BEBEĞİNİ ÖLDÜREREK ÇÖP KONTEYNERİNE ATTIĞINI VE BU NEDENLE KOMŞUSUNUN KENDİLERİNE ‘BEBEK KATİLİ’ DİYEREK, TAHRİK ETTİĞİNİ SÖYLEYEN SANIK, BİR KEZ DAHA BU OLAYI HATIRLATARAK, "BANA CANİ DİYORLAR. KARDEŞİM TAHLİYE EDİLDİĞİNDE O ZAMAN CANİYİ GÖRECEKLER" DEDİ.