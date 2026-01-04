Kayseri’de Drift Yapan 2 Araca 163 bin 308 TL Ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift atarak trafiğin güvenliğini tehlikeye sokan iki otomobile toplam 163 bin 308 TL idari para cezası uyguladı; sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

Görüntüler sosyal medyadan tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, ekipler sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar saydı. Sivil trafik ekipleri tarafından yapılan incelemede, Melikgazi ilçesine bağlı Beştepeler Mesire Alanı ve Esentepe Mahallesi sınırları içinde drift yapan iki otomobil tespit edildi. Araçlara ilgili trafik maddeleri kapsamında toplam 163 bin 308 TL idari para cezası kesildi.

Yaya geçidini ihlal eden taksiye de ceza

Ayrıca, Melikgazi ilçesi Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayayı beklemeyerek üzerine süren bir taksi sürücüsüne de 8 bin 154 TL idari para cezası verildi. Taksi şoförü hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Olaylarla ilgili sürücüler hakkında ayrıca 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

