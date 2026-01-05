DOLAR
Kayseri'de FETÖ Aranan bylock Kullanıcısı İhraç Öğretim Üyesi K.K. Yakalandı

Kayseri'de FETÖ'den aranan ve bylock kullanıcısı olduğu belirlenen ihraç öğretim üyesi K.K. polis tarafından yakalandı, hükümlü cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 17:48
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:48
Emniyetin ortak operasyonunda yakalandı

Kayseri polisinin düzenlediği operasyonda, FETÖ’den aranan ve bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ihraç öğretim üyesi K.K. (56) yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda hakkında ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen K.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

