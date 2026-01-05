Kayseri'de FETÖ Aranan bylock Kullanıcısı İhraç Öğretim Üyesi K.K. Yakalandı
Emniyetin ortak operasyonunda yakalandı
Kayseri polisinin düzenlediği operasyonda, FETÖ’den aranan ve bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ihraç öğretim üyesi K.K. (56) yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda hakkında ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen K.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
