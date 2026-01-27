Kayseri'de Hırsızlık ve Dolandırıcılıktan 17 Yıl 7 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri polisi, hırsızlık ve dolandırıcılıktan 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. (42)’yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 23:42
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 23:42
Operasyon ve yakalama

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Ekiplerin çalışmasında, hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. (42) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan Ö.Y., yetkililere teslim edilerek cezaevine gönderildi.

Emniyet’ten açıklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir' denildi.

