Kayseri'de Jandarma'dan 'Tefeci' Operasyonu: 2 Gözaltı, 17 Senet Ele Geçirildi

Kayseri'de Jandarma'dan 'Tefeci' Operasyonu: 2 Gözaltı

Operasyonun ayrıntıları

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Yahyalı ilçesinin Çiğilli ve Gazibeyli mahallelerinde tefecilik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmada 2 şüpheli yakalanırken, aramalarda 1 adet para alacak listesinin yazılı olduğu not kağıdı, 3 adet yazılı senet, 14 adet boş senet, 1 adet cep telefonu ve sim kartı ile 3 adet dekont ele geçirildi. Toplamda söz konusu olan 17 senet de operasyon sırasında bulundu.

Yakalanan 2 şüpheliden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheli ise adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

