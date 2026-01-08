Kayseri'de 'Kasten Öldürme' Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Emniyetin operasyonuyla gözaltı
Kayseri'de 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.B. (47), kentte bir ikamette saklandığı tespit edilerek yakalandı.
Olayda, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ortak çalışma yürüttü. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda S.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.B., cezaevine teslim edildi.
