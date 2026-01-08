Kayseri'de 'Kasten Öldürme' Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 2 ay 7 gün cezası bulunan S.B. (47), polis operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:15
Emniyetin operasyonuyla gözaltı

Kayseri'de 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.B. (47), kentte bir ikamette saklandığı tespit edilerek yakalandı.

Olayda, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ortak çalışma yürüttü. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda S.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.B., cezaevine teslim edildi.

