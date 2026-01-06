Kayseri'de Müteahhit İntihar Etti

Kocasinan Erkilet'te bunalıma girdiği iddia edilen müteahhit F.U. (60), inşaatta kendini asarak yaşamını yitirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:37
Olay Detayları

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi 4447. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, iddiaya göre bunalıma giren müteahhit F.U. (60) kendini astı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede F.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı. F.U.'nun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

KAYSERİ'DE BUNALIMA GİRDİĞİ İDDİA EDİLEN MÜTEAHHİT KENDİNİ ASARAK YAŞAMINA SON VERDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

