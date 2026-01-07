Kayseri'de Narko-Okul Uygulaması: 4 Araç ve 12 Şahıs Sorgulandı

Okul çevresinde uyuşturucuyla mücadele çalışması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önleri ve çevresinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından Yalçın Delikan Ortaokulu çevresinde, okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan "Narko-Okul" uygulamasında 4 araç ve 12 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz" denildi.

