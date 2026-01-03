DOLAR
Kayseri’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı; şüpheli A.Ç. için arama başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:35
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:35
Olayın Detayları

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflardan A.Ç., üzerinde bulunan silahla Sami B. ve M.B.'ye ateş etti. Olay üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Sami B.'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, M.B. ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sami B.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga sevk edildi.

Olayla ilgili olarak A.Ç.'nin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

