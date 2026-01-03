Kayseri’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olayın Detayları

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflardan A.Ç., üzerinde bulunan silahla Sami B. ve M.B.'ye ateş etti. Olay üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Sami B.'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, M.B. ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sami B.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga sevk edildi.

Olayla ilgili olarak A.Ç.'nin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı