Kayseri'de SUV ile yük treni çarpıştı — Sürücü yara almadan kurtuldu

Kayseri'de SUV ile yük treni çarpıştı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada bir SUV araç, o sırada geçmekte olan yük treni ile çarpıştı. Olayda sürücü Y.B. yara almadan kurtuldu.

Kaza yerinde müdahale ve güvenlik

Kazada, sürücünün kullandığı 38 GH 087 plakalı araç, Alsancak Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarında bariyerleri aşarak trenle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde sürücünün yaralanmadığı tespit edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından araç çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

