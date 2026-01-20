Kayseri'de Tamirden Çıkan Otomobil Alev Aldı

Kayseri'de tamirden çıkan otomobil çalıştırılırken alev aldı

Kayserinin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre oto tamircisinden getirilen otomobil, ısıtmak amacıyla çalıştırıldığı sırada motor bölümünden alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Billur Caddesi'nde meydana geldi. Sahibi Kadir Silim tarafından kullanılan ve plakası 38 BB 536 olan otomobilin, tamirden sonra eve getirildiği, bir süre sonra ısıtmak için marşa basıldığı sırada motor kısmından alev çıktığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda otomobilde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Otomobil 3 gündür tamir görüyor"

Otomobilinin 3 gündür tamir edildiğini belirten Kadir Silim, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Otomobilin elektriksel bazı sorunları vardı. Otomobili ‘bir çalıştırayım’ dedim. Çalıştırmamla alev alması bir oldu. Pat diye bir ses geldi alev aldı. İtfaiye ekipleri yangının elektrik aksamından çıktığını söyledi. Akünün oradaki kablolar erimiş. O bölgeden de işlem yapılmıştı. Oradaki soketler değişmişti. Yüksel ihtimal oradan kaynaklı çıktı. Yapan ustayla görüşeceğiz. Kendisi yüksek ihtimalle kabul etmeyecek ama bilirkişi raporu isteyeceğiz. İtfaiyenin verdiği raporlar önemli. Şikayette bulunacağız".

Yetkililer ve araç sahibi, olayın kesin nedeninin tespiti için bilirkişi incelemesi ve itfaiye raporlarını bekliyor.

