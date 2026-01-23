Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretine 22 Yıl 15 Ay Hapis

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan A.U., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanık A.U., pişman olduğunu belirterek mahkemeden beraatini talep etti.

Mahkeme Kararı

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti, sanığın suçunun sabit olduğuna hükmetti. Sanığın daha önce aynı suçtan ceza almış olması nedeniyle cezası artırıldı.

Mahkeme, sanığa 22 yıl 15 ay hapis ve 192 bin 500 lira adli para cezası verilmesine karar verdi.

