Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretine 22 Yıl 15 Ay Hapis

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan A.U.'ya, önceki kaydı nedeniyle artırılan ceza: 22 yıl 15 ay hapis ve 192 bin 500 lira para cezası.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:05
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:05
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan A.U., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanık A.U., pişman olduğunu belirterek mahkemeden beraatini talep etti.

Mahkeme Kararı

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti, sanığın suçunun sabit olduğuna hükmetti. Sanığın daha önce aynı suçtan ceza almış olması nedeniyle cezası artırıldı.

Mahkeme, sanığa 22 yıl 15 ay hapis ve 192 bin 500 lira adli para cezası verilmesine karar verdi.

