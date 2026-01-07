Kayseri'de 'yağma' suçundan 17 yıl 8 ay 1 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de 'yağma' suçundan 17 yıl 8 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Asayiş Şube ekipleri saklandığı adreste operasyon düzenledi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'yağma' suçundan hakkında 17 yıl 8 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (30) saklandığı adreste yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin saklandığı adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda hakkında 17 yıl 8 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (30) yakalandı. M.D. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir' denildi.

