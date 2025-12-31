Kayseri'de Yılbaşı Denetimleri: 3 bin 40 Polis Görevde

Kayseri'de polis ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzurlu bir şekilde girmesini sağlamak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. Kentte yapılan uygulamalarla araçlar ve şahıslar detaylı şekilde sorgulandı.

Denetim Detayları

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 40 polis görev aldı. Uygulamalarda 10 dron, 10 tim çevik kuvvet personeli, 210 resmi ve sivil ekip, 450 yaya devriye, bin 800 birimlerde ve ilçelerde görevlendirilen personel ile 110 trafik ekibi yer aldı. Bu kapsamlı görev dağılımı sayesinde kent genelinde güvenlik önlemleri artırıldı ve vatandaşlar yeni yıla huzurlu girdi.

Yetkili Açıklaması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Komiser Orkun Karagöz, vatandaşların yeni yıla huzurlu bir şekilde girmelerini sağlamak için teyakkuz halinde olduklarını belirtti. Karagöz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ın talimatları doğrultusunda kentin birçok noktasında sabit uygulamalar yapıldığını ve bu uygulamaların gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceğini kaydetti.

Kayseri'de polis ekipleri denetimleri artırdı