Kayseri'de Zengibar Kalesi'nde 5 Kişi Define Ararken Suçüstü Yakalandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Zengibar Kalesi'nde izinsiz define arayan 5 kişi, jandarma drone destekli devriye ile suçüstü yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:14
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:14
Kayseri'de Zengibar Kalesi'nde 5 Kişi Define Ararken Suçüstü Yakalandı

Kayseri'de Zengibar Kalesi'nde 5 Kişi Define Ararken Suçüstü Yakalandı

Jandarma drone destekli devriye ile şüphelileri tespit etti

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, Zengibar Kalesi mevkiinde izinsiz define aradığı belirlenen şahıslar jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı önleyici kolluk devriyesi esnasında drone ile yapılan kontrolde M.Ö., H.B.V., S.E., E.A. ve N. C.'nin izinsiz define aradıkları görüldü. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şahısları olay yerinde suçüstü yakaladı.

Şahıslarla birlikte ele geçirilen malzemeler arasında 2 adet seri numarası bulunmayan dijital cihaz, 2 adet alan tarama çubuğu, 1 adet pusula, 1 adet şarj aleti, 1 adet akü ve 1 adet 2 metrelik filtreleme cihazı bulundu.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'NİN YEŞİLHİSAR İLÇESİNDE DEFİNE ARAYAN 5 KİŞİ JANDARMA EKİPLERİNCE SUÇÜSTÜ...

KAYSERİ'NİN YEŞİLHİSAR İLÇESİNDE DEFİNE ARAYAN 5 KİŞİ JANDARMA EKİPLERİNCE SUÇÜSTÜ YAKALANDI.

KAYSERİ'NİN YEŞİLHİSAR İLÇESİNDE DEFİNE ARAYAN 5 KİŞİ JANDARMA EKİPLERİNCE SUÇÜSTÜ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Yediemin Otoparkında 6 Tır Yandı: Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Batman'da Jandarma Operasyonunda 23 Şahıs Tutuklandı
3
Arnavutköy’de Boş Binanın Çatısı Alevlere Teslim Oldu
4
Germencik'te Jandarma Operasyonu: 2 milyon 150 bin TL'lik Sahte Ayakkabılar Ele Geçirildi
5
Arnavutköy'de Boş Binanın Çatısında Yangın — İtfaiye Müdahalesi
6
Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda hamam yangını: Çalışanlar tahliye edildi
7
Kazdağları'nda kayıp 3 kişi sağ salim bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları