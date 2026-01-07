Kayseri'de Zengibar Kalesi'nde 5 Kişi Define Ararken Suçüstü Yakalandı

Jandarma drone destekli devriye ile şüphelileri tespit etti

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, Zengibar Kalesi mevkiinde izinsiz define aradığı belirlenen şahıslar jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı önleyici kolluk devriyesi esnasında drone ile yapılan kontrolde M.Ö., H.B.V., S.E., E.A. ve N. C.'nin izinsiz define aradıkları görüldü. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şahısları olay yerinde suçüstü yakaladı.

Şahıslarla birlikte ele geçirilen malzemeler arasında 2 adet seri numarası bulunmayan dijital cihaz, 2 adet alan tarama çubuğu, 1 adet pusula, 1 adet şarj aleti, 1 adet akü ve 1 adet 2 metrelik filtreleme cihazı bulundu.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'NİN YEŞİLHİSAR İLÇESİNDE DEFİNE ARAYAN 5 KİŞİ JANDARMA EKİPLERİNCE SUÇÜSTÜ YAKALANDI.