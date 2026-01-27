Kayseri eski Genel Sekreteri M.A. yeniden hakim karşısında

Kayseri İl Özel İdaresi’nin eski Genel Sekreteri M.A., nüfuz ticareti, haksız mal edinme ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı; mahkeme tedbir talebini reddetti.

Kayseri İl Özel İdaresi’nin eski Genel Sekreteri M.A., nüfuz ticareti, haksız mal edinme ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla açılan davanın duruşmasında yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmada savunma

Duruşma 3. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirildi. M.A. savunmasında, hakkında hazırlanan ek iddianamenin suçtan elde edilen geliri aklamayı içerdiğini belirterek ortada suç olmadığını, maaşıyla edindiği mal varlıklarının suç gelirleriymiş gibi gösterilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

M.A., iddianamede gündeme getirilen mal varlığına ilişkin 2014 yılında yargılandığını ve beraat ettiğini hatırlatarak, "Maaşımla elde edindiğim şeyler nasıl suçtan elde edilmiş gelir olur?" diye sordu.

Ayrıca, söz konusu varlıkların tamamının mal bildiriminde yer aldığını ve yargılandığı davanın Yargıtayda birçok dosyaya konu olduğunu belirtti.

İddia ve savunma talepleri

M.A. iddianameyi hazırlayan savcının etki altında kalmış olabileceğini, iddianamenin gerçeklikten ve ciddiyetten uzak olduğunu ileri sürerek, "Bu bana karşı açık hakarettir. 30 yıldan fazla emeğim iddianame konusu yapılamaz" dedi.

Savcılık, M.A.’nın mal varlığına tedbir konulmasını talep etti. M.A.'nın avukatı ise duruşma savcısının iddianamenin kapsamının genişletilmesi yönündeki talebine karşı çıkarak, iddianamede müsadere talebinin bulunmadığını, raporun net olmadığını ve CMK 128e göre somut delillere dayanan kuvvetli şüphe oluşmadığını belirtti. Bu nedenle tedbir talebinin reddedilmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, savcılığın M.A.’nın mal varlığına tedbir konulması talebini reddetti ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

