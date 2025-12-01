DOLAR
Kayseri Hacılar'da Mahsur Kalan 2 Kişiyi Polis Kurtardı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bağ evine giderken karla kaplı yolda mahsur kalan 2 kişi, polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 00:23
Olay

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bağ evine gitmek isteyen 2 kişi, Yukarı Mahalle su deposu civarında karla kaplı yola girince araçlarıyla kara saplandı.

Müdahale

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak şahısları ve araçlarını bulunduğu yerden çıkardı. İhtiyaçları giderilen şahısların gidecekleri yere ulaşımı sağlandı.

Yolda kalan şahıs, "Mahsur kaldığım için polis ekiplerini aradım. 5 dakika içerisinde geldiler. Hem beni hem de aracımı kurtardılar. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Emniyetten yapılan açıklamada ise, "Vatandaşımızın huzur ve güvenliği için her türlü hava koşulunda 7/24 görevimizin başındayız" denildi.

