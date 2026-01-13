Kayseri Sarız'da eşini öldüren sanığa 24 yıl hapis
Olay ve dava süreci
Kayseri'nin Sarız ilçesinde 2024 yılı Haziran ayında meydana gelen olayda, 62 yaşındaki T.A., tartıştığı 60 yaşındaki eşi N.A.'yı bıçaklayarak öldürdü.
Soruşturmanın ardından dosya, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya intikal etti. Sanık T.A., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı; son duruşmada savunma yapmayan sanık, "Takdir mahkemenin, size bırakıyorum" dedi.
Mahkeme kararı
Mahkeme heyeti, sanığı eşine kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, olayın ağır tahrik altında işlendiği yönünde değerlendirme yaparak cezayı indirdi ve sanığın cezasını 24 yıl hapis olarak belirledi.
Karar, dosya kapsamında tespit edilen deliller ve duruşmadaki beyanlar doğrultusunda açıklandı.
