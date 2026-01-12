Kazdağları'nda Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı: Edremit–Yenice Yolu Kontrollü

Kazdağları'nda kar yağışı ulaşımı etkiledi

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale’nin Yenice ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı Kazdağları yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Buzlanma ve trafik kazaları

Edinilen bilgiye göre, Kazdağları’nda bulunan Hanlar ve Deve Boynu mevkilerinde gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman devam eden kar yağışı, yollarda buzlanmaya yol açtı. Buzlanma nedeniyle sürücüler güçlükle ilerlerken, bazı noktalarda trafik kazaları da meydana geldi.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Edremit ile Yenice ilçeleri arasındaki yolun ulaşıma açık tutulması amacıyla Karayolları ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede tuzlama ve küreme çalışması yürütüyor.

Karın keyfini çıkaranlar da var

Güzergahı kullanan sürücüler için zorlu hale gelen kar yağışına karşın, bazı vatandaşlar Kazdağları’nın Çınarlıhan mevkisinde aileleriyle kar topu oynayarak günü değerlendirdi.

