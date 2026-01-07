Kazdağları'nda kayıp 3 kişi sağ salim bulundu

Edremit'te Kazdağları'na giden C.M., O.K.K. ve İ.D., jandarma, AFAD ve arama ekiplerinin çalışmasıyla Dalaksuyu'da sağ salim bulundu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:04
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na gezintiye çıkan ve yaklaşık 10 saat haber alınamayan C.M. (21), O.K.K. (37) ve İ.D. (31), jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulundu.

Geniş çaplı arama operasyonu

Olay, Edremit'e bağlı Mehmetalan Mahallesi kırsalında meydana geldi. Ailelerin 112 Acil Çağı Merkezi'ne başvurmasının ardından Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde AFAD, UMKE, Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Parklar Kazdağı Şefliği ve İDA SAR Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Gece saat 01.00'de başlayan arama çalışmaları, aşırı yağış ve yoğun sis nedeniyle zaman zaman güçleşti; ekipler sabah 06.30'da çalışmaları hızlandırdı. Arama sırasında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve telefon sinyal takibi analizleri de değerlendirildi.

Dalaksuyu'da mutlu son

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, üç kişinin bulunduğu gri renkli araç Dalaksuyu mevkiinde tespit edildi. Ekiplerin saat 13.30'da ulaştığı kişilerde herhangi bir sağlık problemi olmadığı bildirildi.

Mahsur kalan vatandaşlar güvenli bölgeye indirildi ve daha sonra Zeytinli Jandarma Karakolu'nda aileleriyle buluşarak duygusal anlar yaşadı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları