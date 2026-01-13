Kazdağları'nda Otomobil Takla Attı — Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Balıkesir Edremit'te Kazdağları yolunda 10 YA plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı; yaralılar Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:31
Kazdağları'nda Otomobil Takla Attı — Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazdağları'nda otomobil takla attı

Edremit - Kalkım karayolunda kaza

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağları yolunda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada araçta bulunanlar yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit - Kalkım karayolu Gülsüm Ana mevkiinde 10 YA plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Bölgeye 1 araç ve 4 personel ile intikal eden ekipler, araçta sıkışma olmadığını tespit etti.

Kaza sonrası araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİ KAZDAĞLARI YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI. KAZADA ARAÇTA...

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİ KAZDAĞLARI YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI. KAZADA ARAÇTA BULUNANLAR YARALANDI.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİ KAZDAĞLARI YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI. KAZADA ARAÇTA...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uyuşturucu Operasyonu: Ödüllü Polise 26 Yıl 3 Ay, Savcıya 6 Yıl 8 Ay Hapis
2
Gercüş'te Kazara Vurulma: Gözaltına Alınan 5 Kişi Serbest Bırakıldı
3
Gizli Buzlanma ve Su Birikintisine Karşı Sürücülere Kritik Uyarı
4
Kırıkkale’de Polis Operasyonu: 4 Firari Hükümlü Yakalandı ve Tutuklandı
5
Afyonkarahisar'da Minibüs Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
6
Denizli kablo firması 5 milyon dolar zarara uğradı — 6 tutuklama
7
Kars’ta Saman Balyalarından 3 Kaçak Göçmen Çıktı: Sürücü H.P. Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları